Росгвардейцы Подмосковья присоединились к акции «Новогоднее чудо»

Росгвардейцы подготовили сладкие подарки для воспитанников детских центров и семей, нуждающихся в поддержке. «Коробки с сюрпризом», наполненные конфетами, печеньем, шоколадом и другими вкусными угощениям были переданы представителям администрации Волоколамского городского округа. Дети уже в скором времени получат долгожданные сюрпризы, которые внесут нотку радости, праздничное настроение и сказочную атмосферу в преддверии наступающего Нового года.

Акция «Новогоднее чудо» проходит ежегодно и направлена на оказание помощи тем, кто особенно нуждается во внимании и поддержке. К ней могут присоединиться все желающие.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.