Росгвардейцы Подмосковья приняли участие в экологической акции в Клину

Сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области присоединились к Всероссийской акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая прошла в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий». Она проходит ежегодно и направлена на восстановление лесного богатства страны. Принять участие может любой желающий, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы вместе с местными жителями, школьниками и волонтерами озеленили территорию парка, посадив более 100 молодых саженцев деревьев.

«Мы рады, что можем внести свой вклад в сохранение окружающей среды, — отметил сотрудник Клинского ОВО капитан полиции Дмитрий Ежов. — Это наш город, наш дом, важно заботится о нем не на словах, а, совершая конкретные действия».

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.