Росгвардейцы Подмосковья приняли участие в чемпионатах нацгвардии во Владимире

Во Владимире под руководством председателя спортивного комитета Росгвардии полковника Павла Пака завершились чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В течение недели за победу в турнирах боролись более 160 сильнейших спортсменов ведомства, среди которых: 6 мастеров спорта России международного класса, 44 мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера спорта из восьми округов Росгвардии, Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, а также четырех вузов войск национальной гвардии Российской Федерации.

В служебном биатлоне участники продемонстрировали скорость, выносливость и меткость. Росгвардейцы должны были пробежать дистанцию в 3 километра, дважды останавливаясь на огневых рубежах. По итогам турнира, в эстафете не было равных команде Северо-Кавказского округа Росгвардии. Второе место — за спортсменами Южного округа, а замкнули тройку сильнейших представители Северо-Западного округа Росгвардии. В командном первенстве первое место — у Северо-Кавказского округа Росгвардии, на второй ступени пьедестала — Южный округ. Замкнули тройку лидеров спортсмены Центрального округа Росгвардии.

Среди военных вузов ведомства лучшими стали курсанты Саратовского военного института, «серебро» у представителей Санкт-Петербургского военного института, на третьей ступени пьедестала — будущие офицеры Росгвардии из Перми.

В чемпионате войск по легкой атлетике росгвардейцы соревновались в беге на 3 километра среди женщин, и на 5 километров среди мужчин. Победу в эстафете одержала сборная Центрального округа. Вторыми стали представители Южного округа, а бронзовые медали в напряженной борьбе завоевали легкоатлеты из Уральского округа.

По итогам командного первенства, победителями стали спортсмены Южного округа, второе место у сборной Уральского округа и третье у Центрального округа.

«В завершении чемпионатов будет проведен анализ, после которого сформируется сборная команда Росгвардии для участия во всероссийских соревнованиях различного уровня, в том числе межведомственных», — отметил полковник Павел Пак.

Впереди у спортсменов межведомственные соревнования общества «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта, которые пройдут в подмосковном парке «Патриот».

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.