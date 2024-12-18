Росгвардейцы Подмосковья пресекли грабеж в одном из магазинов

Находившемуся на маршруте патрулирования экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых магазинов, расположенных в городе Жуковский.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, пытался запастись горячительными напитками перед предстоящими праздниками.

Свою машину злоумышленник предусмотрительно припарковал возле входа в магазин и несколько раз выносил краденый алкоголь, складывая его в автомобиль. Но четвертый «поход» оказался неудачным: на выходе его встретили сотрудники Росгвардии, которыезадержали «горе-воришку» и доставили его в отдел полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее судимый 30-летний мужчина уже совершал подобное, но в столичных магазинах.

Сумма ущерба могла составить около 80 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.