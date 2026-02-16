Росгвардейцы Подмосковья почтили память воинов-интернационалистов

Сотрудники Росгвардии Московской области приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами страны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Щелково сотрудники СОБР «Булат» приняли участие в митинге в сквере Городов-побратимов, где почтили память участников боевых действий в локальных конфликтах. Спецназовцы выразили уважение мужеству и героизму соотечественников, проявленным при выполнении интернационального долга.

Росгвардейцы, дислоцированные на комплексе «Байконур», присоединились к памятной встрече у мемориала «Воинам-интернационалистам, ветеранам и участникам локальных войн». Правоохранители выразили признательность павшим, защищавшим интересы страны за ее пределами.

Сотрудники Каширского отдела вневедомственной охраны участвовали в митинге на Аллее Славы, а личный состав Клинского ОВО вместе с ветераном отдела — участником боевых действий в Афганистане — посетили памятник «Воинам-землякам, погибшим при исполнении интернационального долга».

Во время церемоний росгвардейцы возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших минутой молчания. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Росгвардии бережно хранят память о героизме предков, проводят уроки мужества для молодежи и регулярно участвуют в памятных акциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.