Росгвардейцы Подмосковья обеспечили порядок во время подготовки главной ели страны

Сотрудники Можайского ОВО обеспечили безопасность при проведении традиционного мероприятия по заготовке главной новогодней ели России, которую установят на Соборной площади Кремля, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В этом году ель была выбрана в Можайске из 25 возможных претенденток. Возраст дерева составляет 90 лет, а высота — 30 метров. Более 10 лет лесничие тщательно ухаживали за новогодней красавицей, размах нижних ветвей которой достигает 8 метров.

Ожидается, что новогодний символ доставят в Кремль 11 декабря.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.