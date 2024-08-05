Росгвардейцы Подмосковья обеспечили порядок на фестивале «Сыр. Пир. Мир»

Порядка 100 военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечили общественный порядок во время проведения гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в округе Истра, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне мероприятия сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка Росгвардии напомнили владельцам оружия о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия, а также усилили контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

С целью оперативного реагирования на возможные правонарушения, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к месту проведения мероприятия.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.