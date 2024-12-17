Росгвардейцы Подмосковья обеспечили безопасность свыше 180 мероприятий в регионе

Экипажами вневедомственной охраны осуществлено порядка 2 200 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более тысячи граждан, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено порядка 700 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято около 500 единиц оружия. Составлено 156 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 54 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено порядка 30 задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.