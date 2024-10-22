Росгвардейцы Подмосковья обеспечили безопасность свыше 170 мероприятий в регионе

Экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 2 500 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано порядка 950 граждан, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено порядка 600 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято около 100 единиц оружия. Составлено 207 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 53 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено порядка 25 задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.