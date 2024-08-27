Росгвардейцы Подмосковья обеспечили безопасность более 200 мероприятий за неделю

Экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 2100 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 750 граждан, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 800 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъята 151 единица оружия. Составлено 133 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнена 31 задача по силовому сопровождению специальных мероприятий.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.