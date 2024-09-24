Росгвардейцы Подмосковья обеспечили безопасность более 130 мероприятий за неделю

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 130 мероприятий. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 750 граждан, сообщает пресс-служба управления Росгвардии Московской области.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 800 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 107 единиц оружия. Составлено 202 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 53 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 28 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.