сегодня в 12:50

Росгвардейцы Подмосковья обеспечили безопасность более 120 мероприятий за неделю

Экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 1 400 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 450 граждан, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 520 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 114 единиц оружия. Составлено 277 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 54 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 29 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.