Росгвардейцы Подмосковья 2 280 раз выезжали по тревоге с охраняемых объектов

Стражи правопорядка обеспечили безопасность 76 мероприятий. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержаны 1 122 гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведена 881 проверка обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 207 единиц оружия. Составлен 191 административный протокол о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 53 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 28 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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