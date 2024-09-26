Росгвардейцы Подмосковья 18 тыс раз выезжали по сигналу «Тревога» за сезон отпусков

Сотрудники Росгвардии Подмосковья рассказали о результатах работы по обеспечению охраны имущества граждан в период сезона отпусков. В это время вопрос безопасности жилья встает особенно остро, а наиболее частыми причинами срабатывания сигнала «тревожной кнопки» на охраняемых объектах становятся попытки незаконного проникновения на частную территорию, а также возгорания по причинам неисправности электрических приборов. По этой причине росгвардейцы нередко оказываются на месте пожара раньше других экстренных служб, сообщает пресс-служба ведомства.

Именно так в июле произошло в подмосковной Истре, когда правоохранители ликвидировали очаг возгорания в одном из охраняемых частных домов. Стражи порядка вызвали пожарных и до их приезда начали принимать самостоятельные меры к тушению огня. Владелец дома в это время отсутствовал, и позже в письме на имя начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области выразил благодарность правоохранителям за спасение своего имущества.

«Всего за период отпускного сезона сотрудники территориальных отделов вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области выезжали более 18 тысяч раз по сигналу „Тревога“ на охраняемые объекты физических лиц. Ни одного факта хищения имущества допущено не было, — отметил начальник отдела организации охраны объектов подлежащих обязательной охране УВО по Московской области подполковник полиции Вадим Сергеев. — Кроме того, в целях повышения уровня безопасности сотрудники Росгвардии проводили профилактические беседы с жителями, а также патрулировали места массового отдыха».

Впереди завершение дачного сезона, и росгвардейцы напоминают, что самым надежным способом защитить своё имущество является установка сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения. Сигнал поступит не только в момент попытки незаконного проникновения в жилище, но и в других непредвиденных ситуациях, как например, пожар или затопление.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.