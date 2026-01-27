Росгвардейцы почтили память блокадного Ленинграда в Подмосковье

Сотрудники подмосковного главка Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Щёлкове сотрудники СОБР «Булат» почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда, возложив цветы к мемориалу «Аллея Славы». Бойцы отряда отдали дань уважения мужеству и стойкости людей, переживших одну из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны и почтили память павших минутой молчания.

Офицер Росгвардии провёл урок мужества в подшефной школе № 10 города Байконур, посвящённый 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В ходе встречи школьникам рассказали о героизме защитников города, самоотверженности мирных жителей и значении этого исторического события для всей страны.

Сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на Аллее Памяти. Росгвардейцы выразили глубокую признательность героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Родины.

Сотрудники Росгвардии неизменно чтят подвиг своих предков, берут пример с их мужества и самоотверженности и на постоянной основе проводят памятные акции и патриотические мероприятия. Передавая память о героизме защитников Отечества из поколения в поколение, сотрудники Росгвардии вносят вклад в сохранение исторической правды и воспитание уважения к истории страны у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов "за ленточкой", направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», - сказал губернатор.