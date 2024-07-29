Росгвардейцы обеспечили в Подмосковье безопасность свыше 100 мероприятий

Экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 2 400 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 800 граждан.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 650 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 53 единицы оружия. Составлено 147 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 23 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.