Росгвардейцы обеспечили безопасность транспортировки ракеты-носителя «Союз-2.1а» на космодроме «Байконур»

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, дислоцированные на территории комплекса «Байконур», обеспечили безопасность транспортировки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируем кораблем «Союз МС-27» до стартовой площадки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Участники 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

Пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем с космодрома Байконур состоится 8 апреля в 08:47. Полет будет посвящен 80-летию Великой Победы, в честь чего ракета получила символичное название — «Ракета Победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.