Росгвардейцы исполнили мечту мальчика из Подмосковья, показав служебное авто

Желание увидеть «машину с мигалками» 8-летний Стас из Дмитровского округа написал в письме и разместил в рамках проекта «Доброелка». Исполнить новогоднее чудо помогли офицеры ОМОН «Русич», которые приехали к Станиславу, мечтающему в будущем стать водителем с подарками.

Мальчик с огромным удовольствием побывал внутри служебного автомобиля и пообщался с росгвардейцами.

Спецназовцы подарили Стасу не только незабываемые эмоции, но и сладкие подарки, и игрушечный внедорожник на радиоуправлении. А также за стремление и веру в собственные силы ребенку с особенностями здоровья торжественно вручили специальный значок отряда.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.



«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.