Росгаврдейцы Подмосковья задержали подозреваемого в краже свыше 20 товаров

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 46-летнего жителя Волгоградской области, который совершил кражу более 20 товаров из супермаркета, сообщает пресс-служба управления.

Получив сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине, сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно прибыли по указанному адресу.

На месте выяснилось, что один из посетителей спрятал в верхнюю одежду 22 товара, в числе которых была и дорогостоящая деликатесная продукция. С похищенным мужчина попытался незаметно скрыться, но охранник все же заметил подозрительно настороженного гражданина и нажал тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.