Росфинмониторинг назвал количество попавших в список экстремистов и террористов

Российский список террористов и экстремистов пополнили более трех тысяч человек

Российский список террористов и экстремистов в 2024 году пополнили более трех тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.

«Из них 2248 лиц, причастных к терроризму, и 917 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности», — говорится в сообщении ведомства.

В Росфинмониторинге уточнили список ограничений для внесенных в реестр террористов и экстремистов. Это запрет на публичную и финансовую деятельность.

Ранее РИАМО рассказало, как можно на законных основаниях проверить информацию о человеке или организации из открытых источниках.