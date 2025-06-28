Росфинмониторинг напомнил о новых правилах блокировки активов

С пятого июля в России вступают в силу новые правила блокировки финансовых активов у граждан, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, сообщает «Коммерсантъ» .

«Решения будут приниматься межведомственной комиссией на основании материалов, содержащих сведения о связи лица с диверсиями», — пояснили в Росфинмониторинге.

Механизм отработан на случаях терроризма и экстремизма: теперь под такие же санкции попадут и предполагаемые диверсанты. При этом ведомство подчеркивает, что каждая блокировка будет проходить многоуровневую проверку.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 24 июня, расширив таким образом инструментарий борьбы с угрозами национальной безопасности.