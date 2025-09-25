Романтик потратил 1,5 млн рублей на признание в любви девушке в Москве

сегодня в 18:08

Мужчина купил 8 тыс роз за 1,5 млн рублей и выложил «Люблю тебя» в Москве

Прошедшей ночью неизвестный мужчина приобрел около восьми тыс. роз и выложил из них фразу: «Люблю тебя». Что именно это было — признание в симпатии или попытка извиниться, неизвестно, сообщает MSK1 .

Дворники пока не выкинули букеты. Возможно, они ждут, что девушка, которой предназначались цветы, заберет их.

Кому именно сделали столь романтичный подарок, неизвестно. Однако соседи думают, что этот широкий жест совершил тайный поклонник.

Романтик не доставал каждую розу из упаковки. Он выложил «Люблю тебя» сразу букетами.

