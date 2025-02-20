Роман Володин отчитался о результатах работы в городском округе Красногорск

В городском округе Красногорск начался цикл отчетов о результатах работы депутатов всех уровней в 2024 году. Одним из первых перед жителями отчитался депутат Московской областной Думы, член партии «Единая Россия» Роман Володин, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Народный избранник рассказал, что за прошедший год бюджет региона вырос, и значительные суммы были направлены на строительство школ, детских садов и пристроек к поликлиникам.

«Те школы, которые сейчас возводятся, детские сады, пристройки к поликлиникам — все это результат нашей работы. Как исполнительной, так и законодательной власти, и, безусловно, местной. Работа очень объемная, очень серьезная. У нас было 56 заседаний комитета. Рассмотрено более 400 вопросов. Это большой объем работы», — рассказал депутат Московской областной Думы Роман Володин.

Основной акцент в своем отчете депутат сделал на пристройку к Нахабинской поликлинике, которую жители поселка городского типа просили уже давно. Роман Володин держал вопрос строительства под личным контролем и в конце прошлого года наконец- то началось строительство. На сегодняшний день пристройка на этапе котлована. Напомним, что строительство ведется в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Отчеты о результатах работы проводятся для того, чтобы жители могли оценить деятельность депутатов разных уровней.

Роман Володин выразил уверенность, что совместная работа исполнительной, законодательной власти и местных органов позволит и дальше улучшать жизнь жителей городского округа Красногорск.

Также народный избранник особое внимание уделил тематике специальной военной операции. Роман Володин отметил, что за прошедший год принял участие в сборе и отправке нескольких тонн гуманитарного груза, а также выделили 1 миллион рублей из личных средств на помощь военнослужащим и семьям участников специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.