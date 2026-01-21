Роман Шамне провел первый в 2026 году прием граждан в Наро-Фоминском округе

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамне 19 января провел первый в 2026 году личный прием граждан, на котором жители обратились с вопросами по благоустройству и жилищным проблемам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе приема жители деревни Мишуткино попросили перенести контейнерную площадку. В Наро-Фоминске граждане сообщили о протечке фасада в квартиру на улице Рижской, невыполнении заявок на ремонт лоджии на улице Латышской и разгерметизации панельных швов. По каждому обращению глава округа поручил определить ответственных и установить сроки решения.

Жительница улицы Огородная выразила обеспокоенность строительством магазина и возможным перекрытием проезда. Представители профильных комитетов официально опровергли информацию о планируемом строительстве на этом участке.

«Моя задача — не просто вежливо выслушать, а услышать суть и, самое главное, добиться реального результата для каждого человека», — отметил Роман Шамне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.