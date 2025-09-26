Роман Пичугин совершил обход в деревни Базарово

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин совместно со старостой Любовью Ивановной Кретовой прошли по деревне Базарово, этого небольшого, но очень важного для жителей населенного пункта. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Любовь Ивановна — многодетная мама, уважаемый человек, уже много лет помогает односельчанам как староста. Она прекрасно знает, чем живет деревня и что для людей действительно важно.

Как отметил Роман Пичугин, за последние годы Базарово заметно преобразилось. Деревня вошла в программу модернизации электроснабжения, появилась новая дорога и детская площадка, сделали тротуар, установили уличное освещение. Решили вопрос с удобным заездом для школьного автобуса. На данный момент реализуется проект по централизованному водоснабжению.

Жители через Любовь Ивановну обратили внимание на необходимость установить дополнительное уличное освещение — на участке дороги от въезда в деревню до первого поворота на улицу Центральную.

«Жители чувствуют перемены, и вместе с ними мы продолжаем двигаться дальше — шаг за шагом решая вопросы, которые делают жизнь в деревне комфортнее и удобнее», — поделился Роман Пичугин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.