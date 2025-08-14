Роковой возраст: стоит ли отмечать 40-летний юбилей?

Достижение 40-летнего возраста окутано суевериями и страхами, из-за чего некоторые считают эту дату неблагоприятной для празднования. «Север-Пресс» дал полезные советы, как избежать возможных негативных последствий и отметить сорокалетие без опасений.

Почему 40 лет — роковой возраст?

Убеждение, что этот день рождения лучше не отмечать, распространено не только в России, но и в некоторых странах Восточной Азии, таких как Китай, Корея и Япония. Причина кроется в созвучии цифры «четыре» со словом «смерть». В восточной культуре существует даже понятие «тетрафобия» — боязнь цифры 4. Из-за этого суеверия в больницах и других учреждениях часто избегают нумерации этажей, заканчивающихся на эту цифру. В семьях стараются не упоминать ее, особенно если кто-то болен. В средневековой Европе бытовало мнение, что в 40 лет именинника искушает дьявол, подталкивая к греховным поступкам.

Согласно русским приметам, празднование этой даты может привести к тому, что человек не доживет до 50 лет. Женщинам, отмечающим 40-летие, предсказывают болезни, потерю красоты и вдовство, а мужчин предостерегают от серьезных заболеваний или скорой кончины.

Число 40 имеет особое значение и в Библии. В Ветхом Завете говорится о Всемирном потопе, длившемся 40 дней и ночей, о 40-летнем скитании израильтян по пустыне и о 40-дневном пребывании Моисея на горе Синай.

В Новом Завете Иисус Христос постился 40 дней в Иудейской пустыне, где его искушал дьявол. Также Спаситель провел 40 дней на земле после воскресения до вознесения. Считается, что после смерти душа человека находится на земле в течение 40 дней, после чего принято поминать усопшего.

Русская православная церковь неоднократно заявляла, что связанные с числом 40 приметы являются всего лишь суевериями.

Стоит ли все-таки праздновать?

Каждый человек вправе самостоятельно принять решение о том, как ему отмечать свой 40-летний юбилей. Некоторые следуют традициям и проводят этот день в тишине, а другие, вопреки суевериям, устраивают пышные торжества. Например, актер Джейми Дорнан, известный по фильму «50 оттенков серого», организовал на своей вечеринке шуточное родео, а Гарик Харламов отпраздновал свое 40-летие в караоке-клубе.

Для тех, кто хочет отметить, но опасается, существуют способы «обхитрить» суеверия. Можно устроить скромный вечер в кругу самых близких или воспользоваться лайфхаками: организовать вечеринку в честь последнего дня 39-летия, придумать другой повод для праздника, например, «новый год жизни», с елкой и оливье.