Рогов объяснил ситуацию со шлюзами ДнепроГЭС в Запорожье

Шлюзы на плотине Днепровской ГЭС по-прежнему закрыты, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram .

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что противник открыл все шлюзы на станции, в результате чего начался массовый сброс воды.

«Информация… не соответствует действительности. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС», — объяснил Рогов.

Об открытии шандоров стало известно еще в марте после ракетного удара ВС РФ по машинному залу ДнепроГЭС-2. Сделано это было из-за невозможности генерировать энергию на станции на фоне повреждения генераторов.

«При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому её начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», — резюмировал Рогов.