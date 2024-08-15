Родные в недоумении: вызволенный из плена россиянин 1,5 года вновь на передовой

Георгий Жуков, который прошел украинский плен, 1,5 года служит на передовой без отпуска. При этом боец отметил, что после возвращения из плена не должен был оказаться на передовой, как ему и обещали, сообщает Baza .

Жуков родился в 1985 году в Алчевске, ЛНР. Он работал на Алчевском металлургическом комбинате. А после 2014 года мужчина ездил по РФ, трудился разнорабочим. У него появились семья и ребенок. Позднее он вернулся в Алчевск, чтобы помогать своим пожилым родителям.

В марте 2023 года мужчину мобилизовали. Он отправился на передовую под Лисичанск. В ноябре Жукова взяли в плен. Благодаря волонтерам «Красного креста» его вернули в феврале.

После возвращения бывший пленный прошел фильтрацию и 2 недели лечился в московском госпитале. Затем он отправился в Луганск, 2 дня пролежал в местном медучреждении и поехал в Алчевск на 4 дня, чтобы увидеть родных.

Военкомат решил, что Жуков сбежал, поэтому бойца оформили по статье о самовольном оставлении части, а также объявили в розыск. Военная полиция сразу его нашла и отправила на передовую.

Родные Жукова отметили, что после плена военных нельзя снова отправлять в бой. В этом случае они могут служить в снабжении, эвакуации или в рембате. Жукова, которые пытался объяснить это, никто не послушал, а еще на спине мужчины появились синяки.

Теперь боец служит на передовой без отпуска с марта 2023 года. Он признается, что очень боится снова попасть в плен к ВСУ.

Родственники Жукова направили обращения в военную прокуратуру, к омбудсмену, но ответов от них нет. Кроме того, родные отметили, что военный не получил выплаты за ранение, хотя у него есть все нужные справки, — травму никто не фиксирует. Домой к мужчине все еще приходят сотрудники военной полиции, которые также удивляются, почему его отправили на передовую.