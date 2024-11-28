Родные участников СВО будут сопровождать их при реабилитации в центре «Ясенки»

В Мособлдуме в целом приняли закон, согласно которому родственники участников СВО, не проживающие в Подмосковье, смогут сопровождать бойцов при реабилитации в центре «Ясенки», передает корреспондент РИАМО.

«Многим после ранений хотелось бы, чтобы в этот период рядом находились не только врачи и медсестры, но и близкие люди. И мы приняли закон, разрешающий одному из родственников бойца, имеющего 1 группу инвалидности, находиться с ним в „Ясенках“ совершенно бесплатно. Когда рядом постоянно находится близкий человек, восстановление раненого идет быстрее и легче», — сказал Брынцалов.

Он напомнил, что в прошлом году Мособлдумой был принят закон о предоставлении бесплатной комплексной реабилитации участникам СВО в центре «Ясенки». При этом в законе было прописано, что сопровождающий родственник должен постоянно проживать на территории Московской области.

«Мы получили запросы от наших ребят, чтобы с ними могли также находиться и родственники, которые не являются жителями региона. Соответствующие изменения мы сегодня внесли в наше законодательство. Теперь наших Героев смогут сопровождать родственники, не являющиеся жителями Подмосковья», — добавил Брынцалов.

Кроме этого, всех бойцов, вне зависимости от группы инвалидности, проходящих реабилитацию в «Ясенках», сможет сопровождать супруга.

Закон также устанавливает, что вдовы погибших военнослужащих, смогут пройти курс социального обслуживания и реабилитации в оздоровительном комплексе «Литвиново» вместе со своими детьми. Курс реабилитации будет рассчитан на 7 дней.

«В центре разработаны уникальные программы и закуплено самое современное оборудование. В „Ясенках“ уже прошли реабилитацию порядка 300 бойцов. У каждого из ребят состояние заметно улучшилось, а кто-то буквально встал на ноги. Здесь также развернут центр проката технических средств реабилитации», — отметил председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.