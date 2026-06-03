Родные группы Дятлова потребуют снять фильмы с эфира

Родственники погибших туристов группы Игоря Дятлова намерены добиваться запрета на показ фильмов и программ с альтернативными версиями их гибели. Об этом сообщили юристы, сообщает «Вечерняя Москва» .

Родные участников группы Дятлова планируют обратиться к федеральным телеканалам с требованием прекратить показ материалов, где звучат версии трагедии, не совпадающие с официальными выводами следствия. О намерениях заявил адвокат Евгений Черноусов.

Адвокат Илья Фролов пояснил, что семьи могут требовать приостановки показа художественных и документальных фильмов, если в них содержатся недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство погибших.

«Если следствием будет доказано, что предоставленная информация искажает действительность, то родственники погибших имеют право обратиться с претензией в суд и потребовать исключить из показа и оборота материалы, созданные ради предпринимательской выгоды. Но это возможно только при наличии реальных доказательств того, что были задеты честь и достоинство человека», — сообщил эксперт.

По его словам, официальные причины смерти — обморожение и травмы после схода лавины — могут стать ключевым доказательством в суде и основанием для исключения недостоверных эпизодов из фильмов. Кроме того, родственники вправе требовать компенсацию, размер которой будет зависеть от доходов создателей картины.

Семьи также намерены добиваться возбуждения нового уголовного дела, указывая на отсутствие ряда медицинских экспертиз в материалах расследования.

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