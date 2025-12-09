Родкомитет Подмосковья подписал договор о сотрудничестве с другими регионами

В Ростове-на-Дону прошел межрегиональный форум родительских комитетов, который объединил более 1 000 участников из различных регионов России, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Форум начался с пленарного заседания, в котором приняли участие делегаты родительских комитетов из муниципальных образовательных учреждений, а также председатели региональных родительских комитетов и члены Всероссийского родительского комитета.

В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между родительскими комитетами города Ростова-на-Дону, Брянской и Московской областей, Краснодарского края, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

После пленарного заседания состоялись тематические секции. В завершение форума представители региональных комитетов приняли участие в круглом столе, на котором были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.