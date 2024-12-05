Родителям в Подмосковье рассказали, важны ли сказки для развития ребенка

Детские сказки занимают важное место в жизни ребенка, выступая не только как источник развлечения, но и знаний, погружая детей в чарующий мир фантазии и воображения. Слушая или читая сказки, дети становятся свидетелями вечной борьбы добра со злом, также через сказки они могут понять важность сотрудничества, дружбы и сопереживания, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сказки обогащают эмоциональный интеллект, позволяя детям сопереживать персонажам и осваивать сложные чувства. Способствуют развитию критического мышления и воображения, поскольку необычные события и загадочные персонажи учат детей анализировать необычные ситуации.

Чтение сказок вместе с родителями укрепляет эмоциональную связь между ними. Этот процесс создает пространство для общения, обсуждения и совместного отдыха, что важно для формирования доверительных отношений.

Сказки являются носителями культурных ценностей и традиций. Через них дети узнают об истории своей страны, ее национальных героях и особенностях быта, что формирует идентичность и принадлежность к чему-то большему. Кроме того, сказки служат незаменимым инструментом для улучшения речевых навыков, обогащая словарный запас и помогая освоить структуру языка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.