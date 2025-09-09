Родителям школьников в Щелкове рассказали о схемах мошенников

Родителям учащихся школы № 12, расположенной в микрорайоне Чкаловский в Щелкове, объяснили, как избежать обмана со стороны злоумышленников. На встрече выступила старший помощник прокурора Анна Полякова, которая проинформировала собравшихся о современных методах, которые используют телефонные мошенники, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Она подчеркнула, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним коды подтверждения из СМС или реквизиты банковских карт.

Полякова напомнила: настоящие сотрудники банков, полиции или налоговой службы никогда не звонят с просьбой сообщить личные или финансовые данные.