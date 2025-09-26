сегодня в 14:56

Родителям школьников рассказали о возможностях трудоустройства молодежи в Балашихе

Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольга Егерева встретилась с родителями учеников 9 и 11 классов в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Встреча прошла в школе № 5 городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации округа.

Родителям учеников выпускных классов рассказали о ведущих предприятиях и карьерных возможностях в Балашихе. Особое внимание было уделено состоянию местного рынка труда.

Предприятия округа представляют развитую промышленную базу, деятельность которых реализуется в машиностроении, металлообработке, авиационной, химической и пищевой индустрии.

Ольга Егерева акцентировала внимание родителей на целевом обучении. Крупные промышленные предприятия предоставляют возможность целевого обучения в МГТУ им. Н. Э. Баумана, МЭИ, МАИ, Московском Политехе и других университетах страны.

«Договор о целевом обучении с предприятием — это отличный шанс для выпускника поступить в один из ведущих вузов страны с последующим трудоустройством», — отметила Ольга Егерева.

В рамках проекта, реализуемого администрацией городского округа Балашиха, школьники могут воспользоваться профориентационными диагностиками и тестированиями для более осознанного выбора карьерного пути.

«Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» — городской проект, призванный помочь молодежи определиться с будущей профессией через знакомство с различными сферами деятельности и предприятиями округа, а также укрепить связи между образовательными учреждениями и производствами.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.