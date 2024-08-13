Родителям Подмосковья рассказали, как выбрать рюкзак первокласснику

Врачи Подмосковья: портфель без учебников и тетрадей должен весить около 700 г

Во время покупки рюкзака первокласснику нужно учитывать его возраст, массу тела, рост и другие особенности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Вес портфеля без учебников и тетрадей должен быть не более 700 г. С книгами он должен составлять максимум 10% от массы тела ребенка, отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Она порекомендовала подбирать модели с анатомической спинкой и ортопедической подкладкой. Такие рюкзаки помогут ребенку сохранить правильную осанку.

Не стоит покупать большие по габаритам портфели, рассказала ортопед Светлана Соколова. Также важно проверить, чтобы ранец не давил на шею или поясницу.

Высоким детям нужно покупать вертикальные рюкзаки. Низким больше подойдут горизонтальные. Еще рекомендуется купить для ребенка светоотражающие элементы, которые будут закреплены на портфеле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023-м. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.