Родителям Подмосковья напомнили об опасности участия детей в челленджах

Главное управление региональной безопасности Московской области напоминает, что президент подписал пакет законов о запрете треш-стримов. Под этим понятием подразумевают распространение любой информации, которая оскорбляет, унижает другого человека или демонстрирует нарушение законов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Естественной частью взросления детей является потребность в демонстрации смелости, креативности и безбашенности. Но не следует забывать, что современные гаджеты и технологии способствуют распространению не только позитивного, но и экстремального опасного контента.

Желая стать популярными, дети с помощью гаджетов размещают в сети свои «экстремальные достижения». Жажда стать популярным подстегивает современное поколение совершать все более опасные поступки, фиксируя это на видео или в прямом эфире.

Стремление к опасности, демонстрации своей «крутости» среди сверстников и желание найти новые впечатления толкает детей и подростков на участие в опасных играх и челленджах. Порой это приводит к серьезным последствиям в виде причинения вреда себе или окружающим.

В интернете большое количество нашумевших видеороликов про:

- поедание опасных и несъедобных предметов

- игры с асфиксией (удушением)

- челленджи с воровством в магазинах, кафе и ресторанах

По закону предусмотрена ответственность за распространение такого рода информации. За демонстрацию подобных роликов грозит штраф до 1 млн рублей для юрлиц и до 100 тыс. рублей — для физлиц. У блогера также заберут оборудование, на которое он снимал такие ролики.

Но штрафы — это еще не все. Особо тяжкие преступления пойдут по статьям уголовного кодекса. А тот факт, что совершение этого преступления снимали на камеру, станет отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Кстати, совсем не имеет значения, был ли снят такого рода контент в открытом или закрытом аккаунте и сколько подписчиков он насчитывает.

Во избежание негативных последствий для вас и ваших детей Главное управление региональной безопасности Московской области рекомендует:

- уделять больше внимания ребенку, формировать доверительные отношения и проявлять интерес к его увлечениям и переживаниям

- воспитывать в ребенке осознание важности жизни и здоровья, прививать уважение к окружающим

- на своем примере показать, как еще ребенок может самовыражаться**.** Это поможет ребенку найти свое место и адаптироваться в кругу друзей

- учить ребенка понимать, когда им пытаются манипулировать, учить отвечать уверенное «нет» на любого рода вызовы «на слабо»

- организовывать возможности получения ярких эмоций для ребенка безопасным способом

- приобщать ребенка к интернету под присмотром взрослого, установить правила нахождения в сети

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.