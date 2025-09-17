Родителям Подмосковья 17 сентября расскажут, как обезопасить детей на дорогах
Фото - © Министерство образования МО
17 сентября состоится областное родительское собрание, посвященное профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На мероприятии выступят министр образования Московской области Ингрид Пильдес и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Спикеры обсудят ключевые аспекты профилактики ДТП с участием детей, представят статистику аварий, проанализируют причины их возникновения и предложат рекомендации по снижению рисков травмирования.
Собрание начнется в 18:40 и пройдет в формате прямого эфира на платформе видеохостинга телеканала «360».
Присоединиться к трансляции можно по ссылке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».
«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.