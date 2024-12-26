Родителям объяснили, почему детям важно разъяснить этикет получения подарка

Важное правило этикета, о котором стоит не только рассказывать, но и демонстрировать малышу – это традиция раскрывать и рассматривать подарки сразу после их получения, а также благодарить дарителя за внимание и заботу, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Елена Гринь.

«Это легко сделать, когда подарок понравился. Однако иногда случается, что ребенок получил совсем не то, чего ожидал. К такой ситуации стоит подготовиться заранее», — сказала Гринь.

Она добавила, что лучше всего сделать это в игре. Разыграйте с помощью кукол или мягких игрушек сценку подготовки и вручения сюрприза.

«Предложите малышу выбрать игрушку и исполнить роль того, кто поздравляет, а сами выберите себе игрушку-получателя подарка. Помогите малышу смастерить игрушечный сувенир, например, из пластилина. После получения подарка искренне поблагодарите за поздравление, отметьте, как старался тот, кто подготовил сюрприз. Потом можно сказать, что похожий предмет у вас уже есть, но это не беда, ведь очень ценно проявленное внимание, а как использовать подарок с удовольствием и пользой, можно придумать вместе», — уточнила психолог.

По ее словам, если ребенок принимает участие в изготовлении и упаковке подарков, он сможет оценить заботу того, кто поздравляет его, и именно этот труд будет для него действительно значимым и приятным. Если малыш преподносит сюрпризы сам, то сможет понять, как здорово, когда твоему подарку рады.

«Если дома занимаются творчеством, находят необычные, интересные способы применения разных вещей, малыш с помощью взрослых сможет придумать, как использовать полученный предмет. Если семья принимает участие в благотворительности, возможно, ребенок и сам с удовольствием захочет поделиться игрушками с теми, кому они очень нужны», — заключила специалист.