Родителям объяснили, как говорить с ребенком о сексе

Клинический психолог Елизавета Токарева заявила, что родителям необходимо общаться с детьми на интимные темы. По ее словам, это поможет ребенку избежать небезопасных отношений, сообщает «Секрет фирмы» .

Специалист рассказала, что школьникам 12–16 лет нужно объяснить, как следует вести себя на первой романтической встрече. Также юношам необходимо доносить, что люди могут контролировать свое сексуальное поведение.

«Объясните, что ребенок имеет право отказаться от любого вида прикосновений, поцелуев, не присылать фотографии и в принципе не выполнять просьбы партнера, если ему того не хочется», — порекомендовала эксперт.

По мнению Токаревой, отцы и мамы должны акцентировать внимание на видах контрацепции и на недопустимости полового акта под воздействием психотропных веществ.

Эксперт добавила, что если у родителя возникли сложности при разговоре с подростком о сексе, то этим можно поделиться с близкими или психологом.