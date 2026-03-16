Родители в Шатурском округе сдали пробные ОГЭ и ЕГЭ

В Шатурском округе 14 марта прошла Всероссийская акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Мамы и папы выпускников попробовали пройти процедуру экзамена, чтобы снизить тревожность детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной площадкой акции стал шатурский лицей. Родители прошли все этапы государственной итоговой аттестации: контроль на входе через рамки металлоискателей, регистрацию, инструктаж и заполнение бланков. После этого они выполнили сокращенный вариант контрольно-измерительных материалов.

Организаторы подчеркнули, что главная цель акции — не проверка знаний взрослых, а психологическая подготовка семей. Психолог лицея Александра Новоженина рассказала, как поддержать ребенка накануне экзамена и во время его сдачи. После завершения работы родители посетили штаб пункта проведения экзамена, где им показали систему видеонаблюдения и объяснили меры по обеспечению объективности и безопасности.

В Рошале акция прошла на базе школы № 2, а также в школе № 6 и лицее. Участники полностью воспроизвели процедуру ОГЭ по математике. Директор образовательного комплекса Сергей Еплов отметил, что такие мероприятия помогают снизить предэкзаменационный стресс у школьников.

«Мне было интересно увидеть, как пройдет экзамен у моего сына, поэтому решила поучаствовать сама. Честно говоря, в какие-то моменты было волнительно — все достаточно строго. Зато теперь я знаю всю процедуру и смогу подробно рассказать сыну. Он хорошо учится. Уверена: он справится со всеми испытаниями», — поделилась мама девятиклассника Андрея Анастасия Беляева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.