Родители в Химках сдали пробный ОГЭ и ЕГЭ в лицее №12

Региональная акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» прошла 12 марта в лицее №12 в Химках. Родители девятиклассников и одиннадцатиклассников попробовали пройти экзаменационное тестирование в формате, приближенном к реальному, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение двух дней родители учеников 9 и 11 классов выполняли задания и заполняли экзаменационные бланки по всем правилам государственной итоговой аттестации. Перед началом организаторы разъяснили порядок проведения экзамена и требования к оформлению работ.

Участников поддержали депутаты партии «Единая Россия» Галина Болотова и Александр Васильев, а также директор лицея №12 Юлия Ишкова.

«Такие акции помогают родителям лучше понять, через что проходят дети во время экзаменов, и поддержать их в этот важный период», — отметила Галиина Болотова.

«Когда взрослые сами проходят процедуру экзамена, становится понятнее, как она организована и какие требования предъявляются к выпускникам», — подчеркнул Александр Васильев.

После тестирования родители поделились впечатлениями и задали вопросы педагогам.

«Важно, чтобы родители были вовлечены в образовательный процесс и чувствовали себя партнерами школы», — добавила Юлия Ишкова.

Организаторы подчеркнули, что акция направлена на повышение открытости системы итоговой аттестации и укрепление взаимодействия школы и семьи. Подобные мероприятия также способствуют созданию комфортной образовательной среды и поддержке учеников и педагогов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.