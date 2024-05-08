Родители смогут проверить очередь в 1 класс на портале госуслуг Подмосковья

Более 40 тыс. онлайн-заявлений на запись в школу подано в Подмосковье. А узнать статус своего заявления поможет сервис «Проверка очереди в первый класс». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Проверить статус заявлений, поданных с 1 апреля в электронном виде, можно на главной странице регпортала в меню «Сервисы» — «Проверка очереди в первый класс». Чтобы ознакомиться с информацией, необходимо ввести фамилию и имя ребенка, а также номер заявления, который прислали на электронную почту заявителю.

Запись в первый класс проходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня будут записывать первоклассников в школу по месту регистрации, а также льготные категории и детей с правом преимущественного приема. С 6 июля по 5 сентября можно будет записать ребенка в желаемую школу не по прописке, при наличии там свободных мест.

Услуга «Запись в школу» доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Узнать очередь в первый класс можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе стартовала запись детей в первые классы. Он обсудил приемную кампанию с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. Также на совещании рассматривали вопрос о подготовке к проведению ЕГЭ в этом году.

«Всегда очень важно достойно завершить учебный год. У нас большая система образования, и ежегодно мы видим хорошие результаты по итогам ЕГЭ. Большое спасибо за это учителям и всем, кто отвечает за образование. Нам важно не просто сохранить такую динамику, но и стремиться достичь следующего рубежа», — заявил Воробьев.