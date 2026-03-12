Родители школьников в Химках сдали пробный ЕГЭ

Акция для родителей выпускников прошла 12 марта в лицее №12 в Химках. Участники полностью воспроизвели процедуру ЕГЭ без подготовки, чтобы лучше понять переживания детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родители школьников заняли места за партами, заполнили бланки и выполнили экзаменационные задания в условиях, максимально приближенных к реальным. Вместе с ними участие в акции приняли глава города Инна Федотова, директор лицея №12 Юлия Ишкова, лидер движения общественной поддержки Николай Томашов, почетный гражданин Химок и заслуженный работник образования Московской области Галина Державина.

«Для выпускников экзамены — это всегда стресс. Но часто родители волнуются даже больше детей. Цель акции — показать процесс изнутри, снять психологическое напряжение и доказать, что в итоговой аттестации нет ничего страшного», — отметил Николай Томашов.

По словам участников, во время экзамена они испытали те же эмоции, что и школьники: от волнения до облегчения после сдачи работы. Это позволило взрослым лучше понять состояние детей и пересмотреть подход к поддержке в период аттестации.

«Когда родители проходят экзаменационные процедуры, они лучше понимают переживания детей. Такие акции помогают снять страхи, поддержать ребят и показать, что школа и семья — одна команда», — подчеркнула директор лицея №12, депутат партии «Единая Россия» Юлия Ишкова.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия укрепляют взаимодействие школы и семьи и делают подготовку к экзаменам более комфортной для выпускников.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.