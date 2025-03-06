Родители школьников из Подмосковья смогут сдать ЕГЭ 14 марта

14 марта в регионе пройдет Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Сдать пробный ЕГЭ родители смогут в каждом городском округе, а крупные площадки будут организованы в Щелкове, Одинцове и Истре, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году родители наших выпускников смогут сдать пробный ЕГЭ по математике. Полное погружение в атмосферу единого госэкзамена: от выполнения примерных заданий, до заполнения бланков и контроля, чтобы никто не списывал — вот что ждет наших родителей. Участие в акции могут принять все желающие родители: достаточно сообщить о своем намерении классному руководителю ребенка и взять с собой паспорт и черную гелевую ручку», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Московской области, уже девятый год Рособрнадзор предлагает родителям возможность испытать свои силы в сдаче ЕГЭ по различным предметам. Акция помогает выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и познакомиться с экзаменационной процедурой и правилами проведения этого важного экзамена.

Вице-губернатор добавила, что в прошлом году более 20 тысяч родителей приняли участие в сдаче ЕГЭ по истории, а в предыдущем году — по русскому языку. В этом году в Подмосковье ЕГЭ будут сдавать более 35,5 тысяч выпускников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.