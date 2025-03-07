Родители школьников из Дзержинского смогут сдать ЕГЭ 14 марта

14 марта в 10:00 стартует Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В 2025 году акция пройдет уже в девятый раз, сообщает пресс-служба администрации Дзержинского.

14 марта участники получат возможность поменяться местами с выпускниками и пройти всю процедуру ЕГЭ. В этом году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по базовой математике, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

В ходе мероприятия родители школьников выпускных классов смогут увидеть: как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ; как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).

В городе Дзержинский акция пройдет в МБОУ «Лицей № 3» им. Главного маршала авиации А. Е. Голованова. Тем родителям, кто лично хочет узнать как проходит ЕГЭ и сдать экзамен 14 марта, следует заранее обратиться в общеобразовательное учреждение, где обучается их ребенок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.