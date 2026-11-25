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Родители проверили качество завтраков в школе №1 в Можайске

Пять представителей родителей учеников начальных классов 25 ноября проверили работу столовой школы №1 в Можайске и продегустировали завтрак для детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №1 Можайска прошла проверка организации питания в рамках родительского контроля. Пять представителей родителей учеников начальных классов посетили столовую и попробовали завтрак, который ежедневно получают дети.

Во встрече участвовали заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная, начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, ее заместитель Жанна Василенкова, директор школы Надежда Камозина и члены родительского комитета.

Сотрудники столовой рассказали об организации питания. Каждую порцию выдают строго по утвержденной граммовке. Меню составляют с учетом энергетической ценности и состава пищи, в соответствии с санитарными нормами и требованиями. Все блюда готовят непосредственно на школьной кухне.

Участники дегустации оценили вкус и внешний вид блюд. По итогам проверки они отметили высокое качество питания. Родители остались довольны школьными завтраками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.