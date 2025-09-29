Родители погибших на СВО студентов филиала МГСУ высадили розы на аллее памяти

В Макеевке (ДНР) родители погибших на СВО студентов Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) — филиала Московского государственного строительного университета (МГСУ) высадили цветы на аллее памяти. Розы будут расти у мемориала павшим представителям ДонНАСА, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора вуза Николая Зайченко.

Памятник посвящен студентам, преподавателям и сотрудникам донбасской академии, которые погибли во время спецоперации или в ходе боев в рядах народного ополчения ДНР, начиная с 2014 года.

По словам матери одного из погибших студентов Светланы Кныр, высаженные цветы символизируют память о покойных студентах и работниках ДонНАСА. Она уверена, что не только родные, но и вся страна помнит погибших как героев.

На памятнике представителям донбасского вуза, погибшим на СВО, нанесена 51 фамилия — 45 студентов и шестерых сотрудников.