Родители оценили школьное питание в Солнечногорске

Родительский контроль питания прошел 12 марта в новом корпусе школы № 4 в Солнечногорске. К проверке присоединилась главный врач Солнечногорской больницы и депутат совета депутатов Лариса Борисова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе контроля участники оценили качество, вкус и внешний вид блюд, а также наполнение меню. В этот день на завтрак школьникам подали молочный суп, йогурт, хлеб с сыром и ягодный соус.

«Еда очень вкусная, деткам нравится. На завтрак был молочный суп, йогурт, хлеб с сыром и ягодный соус. Как врач я считаю, что питание сбалансированное, полноценное и вполне подходит для завтрака наших детей», — отметила Лариса Борисова.

После дегустации родителям предлагают заполнить чек-лист. В нем можно поставить оценку питанию, прокомментировать качество и свежесть продуктов, сервировку и подачу блюд.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина подчеркнула, что при участии родительской общественности меню в школах расширили. В него добавили мясные, молочные и творожные блюда, фруктовое пюре и выпечку.

Любой родитель может принять участие в проверке. Для этого необходимо записаться через ФГИС «Моя школа» или обратиться к классному руководителю, воспитателю или социальному педагогу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.