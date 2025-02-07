Родители оценили качество питания детей в одной из школ Богородского округа

В Богородском округе прошел очередной «родительский контроль» за организацией горячего питания. На этот раз его провели в Центре образования № 45, проверив качество питания учащихся в школьной столовой, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках проверки комиссия ознакомилась с цикличным меню, оценила соответствие заявленных блюд в меню, обратила внимание на соблюдение детьми правил личной гигиены, санитарное состояние обеденного зала и продегустировала завтрак.

Проверяющие пришли к выводу, что блюда приготовлены в соответствии с санитарными нормами и требованиями к детскому питанию. Нарушений не установлено, замечаний нет.

Каждую маму волнует, как и чем кормят ее ребенка в школе. Поэтому родители задали интересующие их вопросы, высказали свои предложения относительно организации питания и рациона, дали положительные оценки качества, разнообразия и правильности технологического приготовления блюд. После дегустации родители выслушали мнения детей о школьном питании и их пожелания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.