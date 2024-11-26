Родители-одиночки и пенсионеры: кто сможет прогулять 28 декабря

Юрист Яковлева: отпуск выгоднее брать в декабре, чем в январе

Эксперт по трудовому праву и налоговый консультант Валентина Яковлева заявила, что в этом году некоторые категории граждан имеют право взять отгул на рабочую субботу 28 декабря и отпуск выгоднее брать в декабре, чем в январе 2025 года, сообщает Общественное Телевидение России.

По ее словам, право на выходной 28 декабря имеют родители двух и более детей до 14 лет, родители-одиночки и те, кто ухаживает за инвалидами I группы.

Кроме того, отпуск за свой счет можно взять в случае заключения брака и рождения детей, а также смерти близких родственников.

«Пенсионеры имеют право на определенное количество дней отпуска без сохранения заработной платы», — также отметила Яковлева.

Согласно производственному календарю, в декабре работающих на пятидневке россиян ждет 21 рабочий и 10 выходных дней. Выходные — 1, 7-8, 14-15, 21-22, 29-30 числа, а 28 декабря в Госдуме решили сделать рабочим днем: таким образом, последняя рабочая неделя года будет 6-дневной.